Õiguskantsler tõi välja, et avalikus ruumis ja erakinnistutel kasutatakse sageli kaameraid ning biomeetriliste andmete kogumine ja töötlemine suureneb nii avalikus kui ka erasektoris. «Samal ajal on tekkinud nende andmete masstöötlemise, sealhulgas reaalajas isiku tuvastamise võimekus. Sellises olukorras tekib küsimus, kas avalikus ruumis isiku automaatne tuvastamine kaamerapildi kaudu ilma isiku nõusolekuta on õigusvastane või mitte ning kas seadus võimaldab seda piisavalt kindlalt järeldada,» kirjutas Madise.