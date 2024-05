Euroopa päev toob Vabaduse väljakule politseikoerad ja kuulsad artistid

«Oma teekonda ELis tähistame kogu aasta vältel mitmesuguste projektide ja üritustega, sest meil on, mida tähistada ja mille üle uhkust tunda. Nagu ikka, kulmineeruvad sündmused Euroopa päeval, 9. mail, mil korraldame suuremad rahvaüritused Tallinnas ning Narvas, lisaks hulgaliselt tegevusi väiksemates linnades.»

9. mail kell 15–18 on Vabaduse väljakul avatud üritusteala «Meie Euroopa. Meie NATO». Kell 15 kõlab Jaani kiriku tornist Euroopa Liidu hümn ning seejärel heiskatakse pidulikult Euroopa Liidu ja NATO lipu Vabadussõja võidusamba lipumasti.

Näha saab mitmesugust tehnikat, tutvuda ELi riikide maitsete ja kultuuridega, veeta aega telkides väljapanekuid uudistades ning arutelu kuulates. Kohal on ka politseikoerad, kes huvilistele oma oskusi esitlevad. Euroopa Liidu telgis on avatud Slava Ukraina kohvik, mille missiooniks on toetada Ukrainat ja ukrainlasi.