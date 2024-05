Enne hääletamist kritiseeris Eesti 200 fraktsiooni liige Peeter Tali oma sõnavõtus peapiiskop Urmas Viilmaa tegemisi, Reformierakonna liige Eerik-Niiles Kross rääkis, et Vene kirikul ja ilmalikul Venemaal on nüüd ühendatud Vene maailma ideoloogia.

Fraktsioonitu Kalle Grünthal küsis riigikogu esimehelt Lauri Hussarilt (Eesti 200), milline on avalduse juriidiline konstruktsioon, mis välistaks põhiseaduse riivet. «Mitte kedagi ei tohi käsitleda süüdlasena enne jõustunud kohtuotsust,» rääkis Grünthal. Hussar vastas talle, et riigikogu ei ole kohtuintstants. «Praegu riigikogu avaldab avalduse eelnõu ehk me võtame seisukoha,» märkis Hussar.