Narva linnapea sai reisi käigus ka idee ehitada Narva tööstusaladel Tadžiki marmorit ja graniiti töötlev ettevõte. «Marmori ja graniidi tootmine Tadžikistanis on üsna suuremahuline. Esialgsetel andmetel on nende materjalide kui tooraine hind edasiseks töötlemiseks umbes 3-4 korda odavam kui see, mida saavad pakkuda näiteks Euroopa eksportijad. Ja kui me kombineerime selle tingimuse sellega, et me otsime pidevalt ideid uuteks investeeringuteks linnas ja selle ümbruses, tehnoloogiapargi arendamiseks või tootmisrajatiste rajamiseks teistes naabruskonna piirkondades, siis võib Tadžikistanist pärit graniit ja marmor saada tõsiseks põhjuseks edasise koostöö arendamiseks,» kommenteeris Toots.