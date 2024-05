Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Laurat

Laura on ligi 165 cm pikk ja ta on kõhna kehaehitusega. Tüdrukul on musta värvi juuksed, mida ta kannab hobusesabas. Lahkudes kandis Laura seljas beeži jopet ning jalas musti Nike retuuse ja musta värvi Adidase tosse. Kaasas kannab ta suurt pruuni käekotti.