ÜLEEUROOPALINE TUNNUSTUS Kalamaja muuseum pälvis kogukonnamuuseumide peapreemia

Auhinna üleandmisel iseloomustati Kalamaja muuseumi nii:

«Selle auhinna võitnud muuseum on väike kogukonnamuuseum, mis annab oma piirkonna elanikele jõu, neid kuulates, võimestades ja hoolides. Kalamaja muuseumi põhiväärtused ja missioon vastavad kogukonna vajadustele. Elanikke ja külastajaid julgustatakse osalema või algatama uusi üritusi, näitusi, ringkäike ja üritusi. See tähendab, et tegemist on pidevalt muutuva tegevusega muuseumiga. See tegutseb inimeste heaks ja inimestega ning elanikele pakutud või nii väikese muuseumitöötajatega kollektiivi koostöös loodud projektide hulk ja originaalsus on märkimisväärne».

Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi jagab siirast rõõmu: «See on väga uskumatu uudis, et üks väike kogukonnamuuseum on saanud sellise üleeuroopalise tunnustuse osaliseks. See tähendab palju kogukonna inimestele, kes on muuseumi ise loonud. Täname südamest kogukonna liikmeid, toetajaid, lugude ja esemete annetajaid ning muuseumi sõpru. See on tunnustus kogu Eesti tugevale muuseumimaastikule. Loodan, et see auhind julgustab ka teisi Eesti muuseume üha enam mõtlema oma kogukondadele ja toimetama koos nendega.»