Metsakasvataja süsinikuprojektist: äriplaani sellele luua ei saa, aga riske ka pole

Vardi metsaühistu juht ja jahimees Taavi Ehrpais (47) on viienda põlve metsakasvataja, kes majandab Rapla- ja Harjumaa piiril Varbola kandi metsades rohkem kui tuhandel hektaril. Kuna tal on kolm last, kes juba vaikselt isa kõrvalt ametit õpivad, siis toimetab pereisa juba praegu sihiga, et lastele ja lastelastele tõuseks metsast võimalikult suur tulu.