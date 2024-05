Kaja Kallas kohtumisel Scholzi ja Balti liidritega: Ukraina võit on Euroopa tuleviku jaoks otsustav

Kallas tänas kohtumisel Saksamaad Ukraina abistamise eest ja rõhutas, et vaba maailm peab koondama kogu oma tahte, et seista vastu Venemaa agressioonile. «Saksamaa tugev toetus Ukrainale, eriti mis puudutab õhukaitset, on praegusel kriitilisel ajal ülioluline, nagu ka USA ja teiste liitlaste hiljutised otsused ja jõupingutused. Kuid meie eesmärk peab olema mitte vähem kui Ukraina võit. See on ka Euroopa tuleviku jaoks otsustava tähtsusega. Meie piirkonna riigid mõistavad seda väga hästi,» ütles Kallas.