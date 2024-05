Riik kinnitas Maardu hiiemetsa mälestise piiri

Piiri määramisel on lähtutud eesmärgist leida kompromiss erinevate huvide vahel. Seejuures arvestati nii eksperdihinnanguid, eelnevalt kaardil kuvatud piire kui ka ajaloolisel hiiemetsa alal toimunut, mis on mõjutanud kultuuriväärtuse säilimist ja ala praegust seisukorda.

«Mälestiste piiride ja seonduvate kitsenduste seadmisel tuleb arvesse võtta erinevaid asjaolusid – nii meie kultuuripärandi suurt väärtust, omanike õigusi kui ka laiemat avalikku huvi. Muinsuskaitseamet otsis aastaid kõiki osapooli rahuldavat lahendust ning välja pakutud otsus on tasakaalukas ja erinevaid huve õiglaselt arvesse võttev,» ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Kuna hiiemetsa püsimise loomulik tingimus on, et alal asuvaid puid säilitatakse, jääb kehtestatud mälestise alal edasi kehtima piirang raietegevusele. Looduslikule pühapaigale omane vähene inimmõju tähendab seega olulisi kitsendusi metsamajandamisel. Eesmärk on tagada, et hiieala kõige paremini säilinud osa oleks hoitud ja sinna oleks ligipääs neil, kes ajaloolises looduslikus pühapaigas viibida ja sellest osa saada soovivad.

Tallinna külje all Maardu külas asuv ohverdamiskoht hiiemets on ajalooline looduslik pühapaik, mille kohta on arhiiviandmetes säilinud mitmeid pärimuslikke teateid. Maardu hiiemetsa asukohta ja ulatust on ajalooliselt kirjeldatud mitmeti läbi erinevate looduslikult tajutavate piiride. Pärimus viitab hiiemetsa paiknemisele ulatuslikul maa-alal – praegusest Maardu küla läbivast Saage teest Maardu järveni.

Riiklikku kaitset määrates tuleb lisaks pärimusele silmas pidada muinsuskaitseseadusesse kirja pandud kriteeriume, sealhulgas selektiivsust, originaalsubstantsi säilivust ja tehnilist seisukorda. Aja jooksul on hiieala piirkonnas toimunud muutusi, mille mõju on jälgitav nii ajaloolistel kaartidel kui ka nähtav tänapäeval maastikul. Mõju on avaldanud põllumajandus, metsandus, kuivendustegevus ning Maardu järvevee muutused. Nõukogude ajal rajati alale elektriliine, gaasitorustik ja veejuhe Jõelähtme jõest Maardu järveni. Metsa säilimist on mõjutanud eri aegadel toimunud raied.

Ajalooline looduslik pühapaik on värskeim mälestise liik, mille sätestas 2019. aastal jõustunud muinsuskaitseseadus. Looduslikud pühapaigad on olulise inimmõjuta kohad, paigad ja objektid, mille kohta on säilinud rahvapärimuslikku teavet nendega seotud ohverdamise, pühakspidamise, ravimise, usulise või rituaalse tegevuse kohta. Seni oli looduslikke pühapaiku peamiselt kaitstud arheoloogiamälestistena, üksikutel juhtudel ka ajaloomälestistena. Looduslike pühapaikade kaitse eraldi mälestise liigina annab neile senisest selgema määratluse.