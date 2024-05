Rohelised üritavad kohtu abiga valimiskautsjonit väiksemaks saada

Rohelised leiavad, et praegu kehtestatud kautsjonisumma 4100 eurot ühe kandidaadi eest on sedavõrd suur, et välistab nende ühiskonnagruppide kandideerimise, mille liikmed pole orienteeritud rahalisele kasumile, vaid näiteks keskkonna ja taaskasutatavate lahenduste väärtustamisele, nagu kaebaja puhul. «Kaebaja näol on tegemist toimiva erakonnaga, mis seisab tõsiseltvõetavate poliitiliste ideede eest, kuid sellise suurusega kautsjon tõrjub teda kandideerimast ega ole sobiv vahend valimiste representatiivsuse tagamiseks,» kirjutas Erakond Rohelised oma kaebuses.