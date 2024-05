Tallinnas saab ühistranspordis maksta nutiseadmega

Apple’i seadet ei ole vaja aktiveerida ning piisab seadme asetamisest esiukse juures oleva validaatori viipemakselogo juurde. Androidi seadmes on vaja enne aktiveerida NFC-side.

«See eeskätt mõjutab isikuid, kes on turistina Tallinnasse saabunud, ent liigume edasi sellega, et aina mugavam oleks end valideerida ühissõidukis,» ütles abilinnapea Kristjan Järvan linnavalitsuse pressikonverentsil.

Nutiseadmega saab ühistranspordis maksta juunist, aga juba vahetatakse ühissõidukitest välja validaatoreid. «Tulevikumuusika on ka see, et telefoniga saab maksta sõidu eest.»