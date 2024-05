Riigikogu andis Estonia juurdeehituse rajamiseks rohelise tule

Kultuurikomisjoni esimehe Heljo Pikhofi sõnul on uue ooperiteatri rajamise üle arutatud vähemalt sada aastat, ent ühtegi otsust tehtud ega planeeringut kehtestatud ei ole. «Rahvusooperi juurdeehitusest rääkides toovad osapooled välja hulga piiranguid, mis ehitamist takistavad. Kultuurikomisjoni üksmeelne soov on, et kõik pingutaks selle nimel, et takistused ületada ja leida sobiv lahendus, mitte takerduda piirangutesse.»

Pikhof märkis, et Eestis pole teatrisaali, mis oleks projekteeritud ja ehitatud ooperisaaliks. «Praegune Estonia teatrisaal ehitati sõnateatri vajadusi silmas pidades ning sel on olulised puudused muusikateatri vaatest,» selgitas esimees. Pikhof lisas, et praegu Eestis nõuetele vastavat ooperi- ja balletisaali ei ole ning eesmärk on, et see puudujääk saaks lahendatud.