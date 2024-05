Pea pooled Eesti koolidest pole veel valmis e-eksameid tegema

Haridus- ja noorteameti eksamite ja uuringute keskuse juhi Aimi Püüa sõnul läksid aprillis toimunud e-katseeksamid hästi. «Rõhutan, et katsetuse eesmärk on näha, mis toimub ja mis mitte. Selle aasta katsetused õnnestusid, sest tulemuste põhjal tehti otsus, et järgmisel kevadel e-eksameid ei toimu. Ma loodan, et see lisaaeg kasutatakse ära väga hästi,» selgitas Püüa. Tema sõnul tuleb nüüd järgmiseks kevadeks kõik probleemid likvideerida, et siis saaks välja kuulutada 2026. aasta kevadel põhikooli e-eksamid.