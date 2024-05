Eesti osalustasu Eurovisioonil on vähemalt 65 000 eurot

Eurovisiooni lauluvõistlus on rahvusvaheline levimuusikavõistlus, mida korraldab Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU). EBUsse kuulub 40 avalik-õiguslikku ringhäälinguorganisatsiooni Euroopast, kes panustavad Eurovisiooni tootmiseelarvesse koos võõrustava ringhäälingu, riiklike ja rahvusvaheliste sponsorite, piletimüügitulude ja võõrustajalinnaga.

«Iga osalev riik tasub osaluse eest. Eesti osalustasu Eurovisioonil on ca 65 000 eurot,» kommenteeris ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe, kes lisas, et kogu eelarve selgub alles pärast ürituse lõppu, kui kõik tulud-kulud on kokku arvestatud.