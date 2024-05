Tallinna botaanikaaias toimus mao päästeoperatsioon

«Üks uudishimulik madu otsustas, et tal on vaja teada, milline botaanikaaia ATV seestpoolt välja näeb. Kahjuks aga ei arvestanud seikleja sellega, et tema pikk ja looklev keha võib masinasse kinni jääda. Keris teine end nõnda osavalt torude ja voolikute vahele, et välja enam ei saanudki,» kirjutas Tallinna Botaanikaaed oma sotsiaalmeedias.