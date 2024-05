Euroopas esirinda kuuluva Eesti autoesinduse edu valem: mõtestatus, mitte potjomkinlus

26-liikmeline Elke Rakvere esindus pole teab mis suur, kuid lõviosa töötajatest on ettevõttes püsinud küllaltki kaua. Varese sõnul on sellel nii omad plussid kui ka väikesed miinused. «Ei tohi ära unustada, et kaua ühte tööd tegevatel inimestel võib tekkida rutiin ja ka oht langeda teatud mugavustsooni. Kui palju selliseid ikka on aga inimloomusesse on väike laiskus sisse kirjutatud, mis ei pruugi olla tingimata alati halb,» arutleb ta.