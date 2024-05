Üks Lasnamäel tegutsevast paarist eestikeelsest koolist on Kuristiku gümnaasium, kus eelmisel sügisel asus õpetajana tööle Jaana Roht. «Kui ma septembris 1. klassiga alustasin, arvestasin nii 50 protsendi eesti lastega – aga minu üllatuseks oli neid klassi peale pelgalt kaks,» meenutab Roht. «Ülejäänud õpilased olid muukeelsed ja seitse neist ei osanud sõnagi eesti keelt, tähestikust rääkimata. Nii et tuli teha päris palju tööd selleks, et õiged eestikeelsed häälikud kätte saada, õnneks läksid need lapsed, kes eesti keelt oskasid, kohe teistele appi.»