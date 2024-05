INTERVJUU Kristina Kallas: eesti lapsed rääkigu siis vahetunnis venelastega eesti keeles

Idee on selles, et me ei eraldaks enam lapsi koolisüsteemis kodukeele järgi eri koolimajadesse, täiesti erinevatesse õppeasutustesse. Senine olukord on viinud ju tegelikult selleni, et vene kooli lõpetajal on tööturul või ka järgmisel õppeastmel palju vähem võimalusi, tema konkurentsivõime on eestlastega võrreldes oluliselt kehvem. Kuni aga vene- või muukeelsed lapsed ei saa kohe 1. klassis eesti keeles õppimist alustada, tuleb nad eri õpperühmadesse paigutada ja neile erituge pakkuda.

Kuulsin just Tallinna abilinnapealt, et venekeelsetes koolides on sel aastal 1. klassi esitatud 300 avaldust vähem kui varasematel aastatel. Kõik need lapsed liiguvad ju eestikeelsetesse koolidesse. Lapsevanemate soov on arusaadav, aga sealjuures on oluline, et laps saaks võimetekohaselt õppida. See, kes ei valda absoluutselt eesti keelt, ei saa ju teistega võrdväärselt matemaatikat või loodusõpetust õppida.