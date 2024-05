Venekeelse lapse ema: õpetaja otsustab, kas kannatab eesti või vene laps

Ema sõnul oli lasteaiarühmas üks õpetaja eesti- ja teine venekeelne, enamik lapsi aga venekeelsed. Kuigi kasvatajad olid kinnitanud, et Baburina poeg on valmis eesti kooli minema, see päriselt nii ei olnud. Esimesed pool aastat õppis laps koolis hea meelega, aga siis hakkas kodus rääkima, et ta on oma klassis kõige rumalam ega saa hakkama.