PILTUUDIS Läänemets kohtus õigeusu kirikute esindajatega

Eile kuulutas riigikogu Moskva patriarhaadi Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Läänemetsa silmis on mõistlik eeldada, et iga Eesti vabadust ja iseseisvust väärtustav ning õigeusust lugu pidav kogudus katkestab igasugused sidemed Venemaaga.

«Eestis kehtib usuvabadus, aga usku ei tohi kuritarvitada terrorismi ja viha õhutamiseks, inimsusevastaste kuritegude õigustamiseks,» ütles ta. «Samamoodi kehtib meil näiteks ajakirjandusvabadus, aga me ei saa Eestis lubada tegutseda ja levida Kremli propagandakanalitel nagu Sputnik.»

Läänemets kinnitas, et kõikide Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule alluvate kirikute ja koguduste tegevus peab olema võimaldatud ka tulevikus. «Aga selle tingimus on, et nii juriidiliselt kui sisuliselt peavad nad end Moskva patriarhaadi alluvusest lahti siduma.»