2022. aasta 24. veebruarist alates on Eestisse saabunud kokku 159 524 põgenikku, kellest 69 791 suundusid siit edasi mõnda järgmisse riiki. Kokku on ajutist kaitset taotlenud üle 52 000 ukrainlase, sellest loobunud on ligi 7000. Siseministeeriumi andmetel on 5. mai seisuga ajutise kaitse alusel Eestis elamisloaga ligi 31 000 sõjapõgenikku, kellest alaealisi on üle 9000, naisi ligi 14 500 ja mehi üle 7000.