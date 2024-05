Tatjana Lavrova loobus Lasnamäe linnaosa vanemaks kandideerimast

«Minu sõnu on valesti mõistetud ja olen seetõttu sattunud avalikkuse surve alla. Ma ei soovi selle survega kaasneva löögi alal seada sotsiaaldemokraate ja Tallinna linnavalitsust, mistõttu loobun kandideerimast Lasnamäe linnaosa vanemaks,» ütles Tatjana Lavrova.

Tatjana Lavrova on viimased pea viis aastat töötanud STEP-programmi peanõustaja, vabatahtlike võrgustiku koordinaatori ja meediajuhina. Programm aitab 14–29-aastaseid õigusrikkumise taustaga noori tööle või õppima asumisel. Lavrova on ka varem erinevates programmides nõustanud riskigruppidesse kuuluvaid noori. Ta on holistiline regressiooniterapeut ning düsleksia, düsgraafia ja hüperaktiivsuse korrigeerija lastel, noorukitel ja täiskasvanutel.