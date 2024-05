Holland toob Ämarisse F35 hävitajad

«Holland on esimene riik, kes uuendatud Ämari õhubaasis õhuturbe taas üle võtab ja see on tugev sõnum, et seda tullakse teostama kaasaegseimate varghävitajatega,» ütles kaitseminister Pevkur peale kohtumist Hollandi kolleegiga.

Lisaks arutasid ministrid kohtumisel Ukraina abistamist. «Sarnaselt Eestile on Holland Ukrainale andnud olulisel määral sõjalist abi ja on näidanud selgelt, et meie nii väärtused kui üldine arusaam julgeoleku tugevdamise vajadusest on sarnased. Mul on ka hea meel, et Holland panustab meie ja Luksemburgi veetavasse IT-koalitsiooni, mille kaudu toetame Ukrainat side- ja kommunikatsioonivõimekuse arendamises,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti ja Holland on kaks riiki, mis ainsatena kuuluvad kõikidesse piirkonna olulisematesse kaitsekoostööformaatidesse. Eesti on Hollandist hankinud olulisel määral tehnilist varustust, sealhulgas soomukeid, maastureid, meditsiinisõidukeid. Piirkondlikult panustab Holland julgeolekusse Leedus paikneva NATO lahingugrupi raames. Balti õhuturbesse on Holland seni panustanud neljal korral.