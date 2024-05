EKRE liige Helle-Moonika Helme ütles peaministrile, et eestikeelsele haridusele üleminek, nagu Kanal 2 saates «Täistund» öeldi, on eesti laste venestamine. Helme küsis, kas Kaja Kallase juhitav valitsus jätkab samal kursil.

«Mis puudutab eestikeelset haridust, siis seda otsust ei ole teinud ükski valitsus enne minu valitsust. EKRE oli valitsuses ja teie ei teinud seda,» vastas Kallas. «Me oleme eraldanud korralikult raha selleks, et minna üle eestikeelsele õppele. Oleme teinud erinevaid samme, et üleminek järk-järgult toimuda saaks. Muukeelsete vanemate arvamus üleminekust on tõusnud. Ammugi toetavad seda eesti vanemad, et kõik inimesed Eestis räägiksid eesti keelt,» rääkis Kallas. Ta lisas, et haridusminister on olnud väga tugev.