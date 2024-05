Raivo Küüt lahkub siseministeeriumi asekantsleri ametikohalt ja võtab vastu uue väljakutse

Raivo Küüt rääkis, et tema viieaastane ametiaeg oleks lõppenud aasta lõpus. «Hakkasin juba varem vaatama töökohta. Teine pool oli see, et ma teadsin, kuhu ma tahan minna,» ütles Küüt. Ta lisas, et tuli siseministeeriumi missiooniga olla seal ja naasta sealt edasi politseisse. «Nii ma ka teen,» lausus Küüt.