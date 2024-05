Politsei tabas viis narkoärikat: nendest kogustest saaks narkojoobe kümned tuhanded inimesed

Narkokurjategijate gruppi kuulumises on alust kahtlustada viit inimest – kolm meest ja kaks naist on vanuses 32–47 aastat.

Kurjategijatega seotud erinevatelt aadressidelt ja sõidukitest leiti ühtekokku ligi 1 kg kokaiini, 11 kg amfetamiini ja 10 g protonitaseeni sisaldavaid pulbrilisi aineid.

Samuti leiti erinevaid narkootilise aine käitlemisvahendeid – pakendamisvahendid ja digitaalkaalud – ning kriminaaltulu kahtlusega vara.

«Leitud ainekogusest saaks narkojoobe kümned tuhanded inimesed. Ainuüksi leitud 10 grammist protonitaseenist saaks narkojoobe keskmiselt 35 000 inimest, mis ilmestab ka kuriteo ohtlikkust,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola.

Vainola lisas, et sellises koguses ja kõrge toimeaine sisaldusega narkootiliste ainete leidmine ei ole igapäevane ning viitab kahtlustatavate usalduslikele kontaktidele ja kõrgele positsioonile kuritegelikus ringkonnas. «Kui tavaliselt ringleb tänavatel keskmiselt 20-protsendise amfetamiinisisaldusega aine, siis kahtlustatavate valdusest leitud pulbri amfetamiini sisaldus küündis suisa 71 protsendini. Leitud ja ära võetud ainete hind jääb nii hulgi- kui jaeturul sadadesse tuhandetesse eurodesse,» sõnas Vainola leiu tähtsuse kohta.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro sõnas, et praeguses menetlusetapis on alust kahtlustada, et tegemist oli suurema kaliibriga kurjategijatega, kes olid ise nii uimastite maaletoojad kui ka edasimüüjad. Ainet toodi Eestisse Lätist.

«Kogusime mitmete kuude jooksul tõendeid, jälgisime kurjategijate tegevust ning pidasime osa grupist kinni otse teolt ehk ajal, mil nad vedasid uimasteid Lätist Eestisse,» ütles Pikaro.

Ta lisas, et kurjategijatel võib olla karistamatuse tunne ja arvamus, et nad ei jää vahele, kuid politseile saab nende tegevus varem või hiljem teatavaks. «Selle paratamatusega peavad arvestama ka kõik kurjategijahakatised, kelle unistus on pürgida kuritegelikus ahelas võimalikult kõrgele pulgale. Meie peamine eesmärk on musta turu ja müügi piiramine, misläbi väheneb narkootikumide kättesaadavus Eesti inimestele. Kogume iga päev teavet ja tõendeid ning õigel hetkel lõpetame kurjategijate tegevuse. Seega tasub kurjategijatel igal hommikul oma pereliikmeid kallistada, sest järgmiseks võivad nad aastateks trellide taha sattuda,» ütles Pikaro. Ta tõi välja, et näiteks ainuüksi Põhja-Eestis saadeti möödunud aastal prokuratuuri ligi 250 narkokuriteos kahtlustatavat.

Pikaro lisas, et kurjategijate korterite, garaažide ja autode läbiotsimisel nähtu kinnitab asjaolu, et uimastiäri on sõna otseses mõttes räpane.

«Kui tarvitajad arvavad, et nad saavad diileritelt kontrollitud kvaliteediga ainet, siis nad eksivad rängalt. Uimasteid hoitakse väga räpastes kohtades, rääkimata sellest, et tegelikult ostja ei tea, mida kõike – pesupulbrit, rotimürki, jõupulbrit vms võib aine tegelikult sisaldada,» sõnas Pikaro.

Juhtunu kohta alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist.