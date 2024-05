Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis ühes valimisringkonnas

Tallinna linnasekretär ning valimiskomisjoni esimees Priit Lello selgitas, et suuri muudatusi valimiste korraldamises küll ei ole, kuid juhtis tähelepanu, et Euroopa Parlamendi valimised toimuvad ühes üleriigilises valimisringkonnas.

«See tähendab, et kõik valijad saavad valida samu kandidaate. Tänu 2021. aastast kasutusel olevale elektroonilisele valijate nimekirjale ja ühele valimisringkonnale saab anda oma hääle ükskõik millises valimisjaoskonnas üle Eesti,» ütles Lello.

E-hääletamine toimub 3. kuni 8. juunini veebilehel www.valimised.ee . E-hääletamiseks on vaja internetiühendusega arvutit ning ID-kaarti või mobiil-IDd koos PIN-koodidega. Valimispäeval, 9. juunil e-hääletamist ei toimu.

Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus hiljemalt valimispäeval 18-aastaseks saanud Eesti kodanikel ja Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikel, on hiljemalt valimispäevaks saanud 18-aastaseks, neil peab olema püsiv elukoht Eestis, neil ei tohi olla päritoluriigis hääletamisõigust ära võetud ning nad peavad olema taotlenud enda kandmist Eesti valijate nimekirja.

Hääletada ei saa isikud, kes on tunnistatud valimisõiguse puhul teovõimetuks või kes on kohtus süüdi mõistetud kuriteos ja kannavad vanglakaristust.

Kõikidele valijatele, kes on kantud valijate nimekirja, saadetakse hiljemalt 30. mail valimiste teabeleht, mis sisaldab infot hääletamisõiguse tingimuste ja hääletamisvõimaluste kohta. Et teabeleht jõuaks valijani, tuleb tal elukohaandmed korrastada hiljemalt 10. maiks, sest siseministeerium koostab valijate nimekirjad rahvastikuregistri andmete alusel 10. mai seisuga. Teabeleht saadetakse valijale kas elektrooniliselt või paberil. Valimiste teabeleht on informatiivse sisuga, mida ei ole vaja hääletamisel valimisjaoskonda kaasa võtta.