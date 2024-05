President Alar Karis tunnustas kolme noort teadlast

President Alar Karis ütles preemiaid üle andes, et need on ühelt poolt tunnustus kolmele noorele inimesele, kes on juba oma erialal välja paistnud, kuid teiselt poolt on sellise preemia olemasolu tänuavaldus ja julgustus kõigile noortele, kes on valinud teadlase tee, ning eeskujuks neile, kes seda kaaluvad.