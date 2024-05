Tõnis Lukas: eesmärk on olnud viia eesti keel vene kooli, mitte vastupidi

«Tänane Postimees kirjutab, et mõnes Tallinna koolis pole enam eesti lastel eestikeelset keskkonda, kuna klass on täis venekeelseid lapsi, kes suhtlevad nii nendega kui ka omavahel vene keeles. Eestikeelsele õppele üleminek algab käesoleva aasta sügisest - see üleminek on tehtud ka selleks, et vähendada viimastel aastatel tekkinud venekeelsete perekondade survet praegustele eestikeelsetele koolidele - et eesti keelt, mida soovitakse õppida, ei saaks selgeks ainult eesti koolis, vaid see oleks võimalik ka seni venekeelsetes koolides,» kirjutas Lukas postituse kommentaarides.