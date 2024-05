Kolmeaastane tüdruk kasvatab sentimeetreid hingehinnaga

Kolmeaastane Loviise sai vanemate sõnul kalli ravimi väga õigel ajal, sest praegu on see kasvu silmas pidades eriti olulise väärtusega. Pildil on tüdruk koos ema Karinee, isa Silveri ja koer Nöpsuga.

Kui Saku vallas elav Karinee pisut rohkem kui kolm aastat tagasi 30ndal rasedusnädalal arsti juurde kontrolli läks, leiti, et tema lapse toruluud on kasvus maha jäänud. Samal päeval anti mõista, et kuna luud ei vasta õigele nädalale, on võimalik, et beebil võib olla akondroplaasia.