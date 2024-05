FOTOD JA VIDEO Kiirtestide käepaelad ja Nullivann: õpilasfirmad esitlesid oma tooteid

Noored olid ühel meelel, et õpilasfirma toetab samme ettevõtluse suunas. «Soovisime sel viisil laiendada omaenda maailmapilti ärimaailmast,» ütles Postimehele õpilasfirma Arengujärgus tootejuht Harri Sikka. UnTopi tegevjuht Miia Maiste nentis, et õpilasfirma tegemine tundus olevat mitte ainult põnev väljakutse, vaid ka hea võimalus saada kogemusi ettevõtluses. Ta lisas, et on mõelnud edaspidi ka oma ettevõtte luua. Mitmed õpilasfirmad plaanivad ennast pärast aastast tegutsemist registreerida OÜks. SafetyBands, mis teeb GHB kiirteste sisaldavaid käepaelu, plaanib OÜna tegeleda tootearendusega ja jõuda ka välisriikidesse. Õpilasfirma Nullivann plaan on samuti arendada edasi oma toodet, külma hoidvat vanni, ja jõuda sellega ka spordiklubidesse.