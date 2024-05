«Vabadus ammutab jõudu enesekindlusest ja vastutusest, mitte hirmust ja ebakindlusest. Venemaa on kogu Euroopa Liidu naaber. Ja mitte ainult, ka kogu NATO naaber. Võimalikule ründajale peame tulevikuski meenutama, et meie oleme valmis ja võime end kaitsta viisil, mis hävitab kallaletungija. Euroopa ei karda,» ütles Karis.

«Meie teame, et Euroopa Liidus on turvaline ja näeme, kui ebaturvaline on jääda väljapoole, halli tsooni, geopoliitilisele eikellegimaale,» ütles Karis. «Putini, tema kindralite ja tema armee sõjakuriteod Ukrainas teevad meid tigedaks. Kuid see õiglane tigedus ei tohi muutuda ühe või teise siinse kogukonna kollektiivseks süüdistamiseks. Eestisse mahuvad erinevad arvamused ja rahvused, kui me jagame neid samu schumannlikke väärtusi ja oleme kõik üksteisele kaasmaalased.»