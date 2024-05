Eakas narvalane andis kelmidele üle 18 000 euro

Mees sedasi ka talitas, ent peale raha üleandmist mõistis, et on langenud kelmide küüsi ning on kaotanud 18 200 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Eile pöördus Rakvere politsei jaoskonda 55-aastane naine, kellele oli helistanud politseinikuna esinenud kelm. Pettur ütles naisele, et too peab tulema politseijaoskonda, kuna naise nimele on võetud erinevaid laene. Nende laenude tühistamiseks pidi naine esmalt aga pakiautomaati viima 3500 eurot sularaha ning oma pangakaardi. Naine juhiste järgi ka käitus ning avastas mõni aeg hiljem, et tema kontolt on veel raha maha läinud. Kokku kannatas naine kahju 6 320 eurot.