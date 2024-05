Aasta eurooplane 2024 on Salm, aastate eurooplaseks nimetati Ilves

Peaminister Kaja Kallase sõnul on kõige suurema muutuse oma suhtumistes Euroopa poliitikatesse Eesti teinud kaitsevaldkonnas. «Meist on täna saanud üks põhilisi Euroopa kaitsepoliitika kujundajaid. Viimase kahe sõja-aasta jooksul on pea kõik kaitsepoliitika otsused, milles EL on kokku leppinud, moel või teisel alguse saanud kaitseministeeriumist. Need mõtted on kokku pannud ja tegudeks vormistanud kantsler Kusti Salm. Tema panus Eesti ja Euroopa kaitsevõime tugevdamisse on olnud äärmiselt oluline ja tänuväärne,» ütles Kallas Kusti Salmile auhinda üle andes.