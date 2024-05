Advokatuur: riigi kergekäeline jõukasutus toob lõpuks tragöödia

«Kui politseioperatsiooni sattunud inimestel tekib tõsine põhjus uskuda, et teda ründab vägivaldne röövlibande, on riik õiguskaitseorganite tegevuse läbi enda võimu ilmselt kuritarvitanud,» lausus Pilv. Ta lisas: «Sellist olukorda on inimesel lihtne valesti hinnata ning põhjendatud arusaam, et isiku vastu toimub kuritegelik või õigusvastane rünnak, annab inimesele õiguse hädakaitseks.»