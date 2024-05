Läheb peoks: ööelu nõunik otsib lahendust müraprobleemile

«Põhiline lähtekoht on see, et turvalist ja mitmekesist ööelu saame tagada vaid koostöös,» tähendas Mets, kelle sõnutsi käis peamine arutelu selle üle, kuidas ennetada olukordi, kus politsei või mupo peaks ööelu asutusse kodanike kaebuste peale kohale minema ning mida peaks osapooled tegema, kui väljakutsele minek on siiski vajalik.