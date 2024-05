Kadriorg ja Reidi tee ühendatakse rattateega

Jalg- ja rattatee äärde on ette nähtud põõsaste lausistutusaladega raamistatud puhkekohad pinkide, prügikastide ja rattahoidjatega. Projekteeritavatel põõsaistutustel on eelkõige dekoratiivne ja pargiala loodust mitmekesistav eesmärk. Kui olemasolevad põõsad ja põõsagrupid pargis on valdavalt kõrged, siis uued istutusalad on eelkõige madalamad, võimaldades säilida olemasolevatel vaadetel merele ning tagades ka rattateel sõitjate nähtavusalad jalakäijate märkamiseks. Teede äärde muru sisse on kavandatud ka kevadist rõõmu pakkuvad krookuste istutusalad. Liikide ja sortide valimisel on arvestatud sobivusega Eesti kliimasse ja linnakeskkonda, samuti põuataluvust, dekoratiivsust ning vahelduvat õitsemisaega.