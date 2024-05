Reedel tuleb kuni 13 kraadi sooja

Öösel pilvisus tiheneb. Saartest alates levib vihmasadu üle maa. Hommikul on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, saartel edela- ja läänetuul 3–9 m/s, vastu hommikut pöördub Lääne-Eestis järk-järgult loodesse ja tugevneb 5–10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 1–5, Lääne-Eestis kuni 7 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 2–7 m/s. Laine kõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Sajab vihma ja nähtavus on hea või mõõdukas, kohati udu. Sooja on 3–5 kraadi.