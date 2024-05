Mitmed koolibussid polnud tehniliselt korras

Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitsoni sõnul olid kõige tõsisemad rikkumised valesti kinnitatud tulekustutid, viga pidurisüsteemis, sõidumeeriku mittekasutamine ja üks iste oli konstruktsiooni küljest lahti.

«Kõik need rikkumised on lubamatud, kuid eriti kurb oli näha kaablivitsadega kinnitatud tulekustuteid, eriti arvestades, et 2019. aastal juhtus Raplamaal õnnetus, kus õpilasi vedanud buss põles maha,» ütles Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson. Ametniku sõnutsi oli seal tulekustuti kaablivitsaga kinnitatud, mistõttu ei saanud koheselt tuld kustutada.« Üldjuhul tõstavad lähiajaloos juhtunud õnnetused teadlikkust, kuid hetkel see paika ei pidanud,» tähendas ta.

Probleemina kerkis esile seegi, et sõidu korraldajate tegevuses oli mitmeid puudujääke, neist olulisemaks on korrektse sõiduplaanide puudumine. Korrektne dokumentatsioon tagab vedajale õiguse vedu teostada, lihtsustab kontrolli ning tagab, et ei tehta valesid otsuseid.

Transpordiamet paneb südamele nii teenuse pakkujatele kui tellijatele, et enne vedu peab kontrollima, et kõik tingimused veo alustamiseks ja liikluses osalemiseks on täidetud.