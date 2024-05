Politsei: 9. mai on möödunud tõsisemate rikkumisteta

Kella 16 seisuga on politseile päev möödunud tõsisemate rikkumisteta, kuid siiski on tuvastanud mitu agressorriigi sümboolikaga seotud juhtumit ja avaliku korra rikkumist, mille suhtes on alustatud väärteomenetlust. Tähelepanu all on ka sotsiaalmeedia, sest nii nagu mujal avalikus ruumis, ei tohi ka veebis agressorsümboolikat postitada.

Silver Pälsing rääkis, et Narvas tähistatakse Raekoja platsil Euroopa päeva, kus on inimesi tervitamas ka president Alar Karis. Samas on inimesed kogunenud ka promenaadile kuulama teisel pool Narva jõge toimuvat kontserti. «Kuna inimesi on tavapärasest rohkem liikvel, on ka politsei väljas suurendatud jõududega, et tagada turvalisust,» ütles Pälsing.