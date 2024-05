Inimestelt päriti, kas Kaja Kallas oleks pidanud vabandama Võrumaa inimeste ees? Kallas külastas aprillis Võrumaa kultuurimaja, kus talle esitati kriitilisi küsimusi ja süüdistusi. Sellele järgnevas intervjuus väitis ta: «Võrumaa kohtumised on alati kõige hullemad. Ma võin öelda, et kusagil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on siin Võrus» 21 protsenti vastas antud küsimusele «ei» või «pigem ei», 69 protsenti «pigem jah» või «jah» ning 11 protsenti ei omanud arvamust.

Jaak Madisoni puudutava skandaali kohta küsiti, kas vastaja usub, et Jaak Madison on süüdi seksuaalses ahistamises? 38 protsenti vastas «jah» või «pigem jah», 33 protsenti «pigem ei» või «ei» ning 29 protsendil puudus arvamus.

52 protsenti vastajatest ütles, et antud skandaal pole muutnud nende hinnangut Jaak Madisoni suhtes. 36 protsenti vastajatest ütles, et nende hinnang on muutunud negatiivsemaks ning kuus protsenti vastas, et nende hinnang on muutunud positiivsemaks.