Sihtkapitali nõukogu esimees Katrin Kiisk ütles otsust kommenteerides, et kohe kui ilmnes vajadus sihtkapitalile uus juht leida, võeti nõukogu liikmete poolt jutuks Danilson-Järgi kandidatuur.

«Lea Danilson-Järg on sündimuse ja laiemalt rahvastikupoliitika teemaga aastaid tegelenud ning tunneb valdkonda väga hästi. Ta on tugev juhina ning hea avalikkuse ja ajakirjandusega suhtlemises. Nõukogu liikmetega toimunud kohtumisel pakkus ta mitmeid häid ideid, kuidas sihtkapitali tegevust edasi arendada ja seatud eesmärkide poole liikuda. Usun, et tema juhtimisel areneb sihtkapital tublisti edasi ning laiendab kandepinda ja mõju ühiskonnas,» rääkis Kiisk ning lisas, et Lea Danilson-Järg oli 2019. aastal lühikest aega sihtkapitali nõukogu liige, kuid taandus toona seoses tööle asumisega Siseministeeriumis.

Lea Danilson-Järgi sõnul tegeleb Pere Sihtkapital Eesti tuleviku seisukohast olulise teemaga ning tal on hea meel sellesse panustada. «Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa Eesti rahvusriigi kestlikkusele, mille eelduseks on piisav järelkasv. Paraku on sündimus olnud juba mõnda aega liiga madal ning viimased aastad on toonud aina uusi negatiivseid rekordeid. Rahvastikupoliitika mõttekojana on Pere Sihtkapitalil täita oluline roll madala sündimuse põhjuste uurimisel ning lahenduste välja pakkumisel,» rääkis Danilson-Järg ning leiab, et lahendusi järjest enam ka oodatakse.