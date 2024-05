Linnavalitsus otsustas Tallinna Spordikooli sulgeda ja selle juhataja vallandada

Linnavalitsuse korralduse seletuskirjast selgub, et Tallinna sisekontroll koostas 6. juulil 2023 dokumendi «Hinnang Tallinna Spordikooli tegevusele».

Hinnang on küllaltki halastamatu:

1) noorte saavutussportlaste vastuvõtu konkursitingimused on vastuolus Tallinna Spordikooli põhimäärusega ning ebaselged;

2) väljakujunenud konkursikorraldus on seejuures ebamõistlik ja taotluste hindamine läbipaistmatu;

3) koostööpartnerite valik on läbipaistmatu ning lepingute maksumuse kujunemine ebamäärane;

Linnavalitsus leidis, et puudub vajadus korraldada saavutusspordi rahastamist hallatava asutuse kaudu, mõistlik on korraldada saavutusspordi rahastamine ühtses süsteemis teiste spordivaldkonna toetuste andmisega ja anda see ülesanne Tallinna kultuuri- ja spordiametile.