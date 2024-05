PINGED EKRES Riigikaitsekomisjonist tagaselja minema tõstetud Laneman: mul pole midagi huvitavat öelda

Postimehele on komisjonist öeldud, et nii Laneman kui tema fraktsioonikaaslane Leo Kunnas kuulsid vangerdusest alles hiljutisel riigikaitsekomisjoni istungil. Ka komisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200) ütles, et kuigi detailidest peaks Laneman ise rääkima, siis talle tundus, et Lanemani endaga polnud sel teemal väga räägitud.