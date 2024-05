PANE TÄHELE Õhuvägi palub inimesi märgatud lennuvahenditest teada anda

Naiskodukaitse rakenduse uuendus on tänasest kasutatav ja selle abil saavad kasutajad raporteerida märgatud lennuvahendeid, olgu selleks siis lennuk, helikopter või droon.

Õhuohust teavitamise funktsioon on «Ole valmis!» rakenduses kasutatav 10.- 31. mail, kuid peamine testperiood on planeeritud ajavahemikku 14.- 16 mai, mil Kevadtormil on plaanis aktiivsem lennutegevus.