Järgmisel õppeaastal peaks esimesse klassi minema 57 Lüganuse valla last. Kiviõli I Keskkooli eelkoolis käivatest lastest on 31 lasteaia eestikeelses rühmas. Neist viis last on pärit kakskeelsest ja seitse venekeelsest perest ning 21 last käib venekeelses rühmas. «Seega võib osa esimesse klassi minevatest lastest vajada abi eesti keeles õppimisel. Alates 1. septembrist lähevad eestikeelsele õppele üle ka lasteaiad. Seega võib eeldada, et edaspidi kooli minevate laste eesti keele oskus on parem ja nad vajavad vähem tuge õppimisel koolis. Õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, võib eesti keeles õppimine olla ajuti keeruline, eriti sel juhul, kui laps on seni õppinud vene keeles. Juhendatud ja toetatud õppe laabumine sõltub kooli töötajate teadmistest, oskustest ja hoiakutest.»

«Kiviõli I Keskkoolil on olemas kogemus, kuidas toetada muu emakeelega õpilaste eestikeelset õpet. Kooli selgituste kohaselt on õpetajad saanud ka vajalikku koolitust. Eesti keeles õppimist on võimalik toetada ka nii, kui klassis on üheaegselt kaks õpetajat. Põhjendatud juhtudel on õpetajal võimalik suunata õpilast ka tema emakeeles, kuid see peab olema läbimõeldud, kuna õpe peab toimuma eesti keeles. Kool saab ajutiselt korraldada eesti keele õpet ka vastavas tasemerühmas, sellega peavad nõus olema ka lapsevanemad.Kuigi õppekavavälises tegevuses osalemine on vabatahtlik, saab ka sellise tegevuse kaudu toetada õpilase eesti keele õpet,» loetles Madise, kelle sõnutsi on oluline, et kogu koolikeskkond toetaks eestikeelset õpet, innustaks noori õppima eesti keelt ning tundma huvi eesti kultuuri ja Eestis toimuva vastu.