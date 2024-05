Piltuudis Alar Karis õnnitles Arnold Rüütlit tema 96. sünnipäeval

Arnold Rüütel on sündinud 10. mail 1928 Saaremaal. Pingelise töö kõrval on Arnold Rüütel tuntud ka avaliku elu tegelasena. Arnold Rüütli abikaasa Ingrid Rüütel on humanitaarteaduste doktor, rahvusvaheliselt tuntud folklorist, folklooriassotsiatsiooni Baltica president. Peres on kaks tütart ja kuus lapselast.