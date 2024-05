Hariduses on fookus seatud eestikeelsele õppele üleminekule. Nüüd on omavalitsused saatnud haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) info, et esimestes ja neljandates klassides ehk üleminekuklassides on Tallinnas ja Ida-Virumaal puudu umbes 90 õpetajat, kes peaks lapsi eesti keeles õpetama. Haridusminister Kristina Kallas on öelnud, et suhtleb omavalitsustega sel teemal tihedalt.