Kohus tunnistas Kremli-meelse aktivisti süüdi Eesti-vastases luuretegevuses

Kaitsepolitsei kirjutas, et raskeks kui mitte hävitavaks löögiks VRÜ-le sai organisatsiooni Eestis tegutsevate juhtfiguuride vastu 2001. aastal algatatud ja süüdimõistva kohtulahendi saanud kriminaalasi. Aprillis 2002 mõisteti kolm kohtualust (Allan Hantsom, Sergei Vassetškin, Sergei Seleznjov) süüdi kuriteos paragrahvi järgi, mis käsitleb rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla või diskrimineerimise õhutamist.

«Eeluurimisel oli tuvastatud ja dokumentaalselt tõendatud, et VRÜ aktivistid levitasid rahvuslikku ja rassilist vihkamist sisaldavat infobülletääni «Kolovrat». Tallinna linnakohus sundlõpetas 09.12.2002 siseministri taotlusel VRÜ liikmeid koondanud MTÜ Kolovrat, kuivõrd selle tegevus oli vastuolus seaduse ning heade kommetega. Just MTÜ Kolovrat nime all trükkis VRÜ rahvuslikku ning poliitilist vaenu õhutavat infobülletääni «Kolovrat»,» kirjutas kaitsepolitsei 20 aastat tagasi.