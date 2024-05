FOTOD JA VIDEO Iraani hõivatud laeval olnud Eesti elanik jõudis koju. «Kõik võeti ära, kell võeti ära. Miks, seda ma ei tea»

Hõivatud laeval olnud meremees Aleksandr sõnas Eesti ajakirjandusele, et laevameeskonna vabastamine toimus alles eile. «India ajalehed kirjutavad juba kolm nädalat järjest, et meeskond on vabastatud ja India ametnikud on teinud head tööd. Tegelikult leidis vabastamine aset alles eile,» rääkis Aleksandr. Ta sõnas, et hõivatud laeval olid elutingimused keerulised. «Iraanlased rääkisid meile kogu aeg, et te ju sööte, järelikult on hästi. Kui meil oli ligipääs infole, see oli üks asi. Aga kui see kinni pandi, võeti ära arvutid, kõik võeti ära, kell võeti ära. Miks, seda ma ei tea,» kirjeldas Aleksandr Postimehele.